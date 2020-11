Superenalotto: sfiorato il Jackpot milionario Vinti oltre 120.000 euro a Caivano

La fortuna ha fatto tappa in provincia di Napoli nel concorso del Superenalotto. A Caivano, con una schedina 2 pannelli giocata presso la tabaccheria Alibrico di via Sant'Arcangelo 7, è stata centrata una vincita da 122mila euro, grazie a cinque punti 5, e numerosi punti 4,3 e 2. Non si ferma, nel frattempo, la caccia al "6", che per il prossimo concorso metterà in palio 59,5 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.