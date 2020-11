Aumentano i morti a Somma Vesuviana Due decessi nelle ultime ore e 9 in totale da inizio pandemia

Per i cittadini sommesi positivi al Covid è attivo il servizio di assistenza sanitaria a domicilio, attivato solo dal Comune di Somma Vesuviana con ambulanza, medico ed infermieri. Si può chiamare gratuitamente al numero verde: 800 – 261.487. Attenzione! Il servizio è solo per chiamate dal territorio di Somma Vesuviana, dalle ore 12 alle ore 24, tutti i giorni e solo per emergenze Covid.

“E’ di questi minuti la notizia di un nono decesso. Si tratta di una persona di anni 51. Siamo alla seconda vittima in poche ore, la quinta nella nuova fase, la nona dall’inizio della pandemia. L’intera comunità si unisce al dolore delle famiglie”. Lo ha annunciato, in questi minuti, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Oggi sanificazione in tutta la città.

“Completata la sanificazione per la città. Questa mattina alle ore 6 e 30 – ha proseguito Di Sarno – abbiamo iniziato le operazioni di sanificazione della città partendo dalla piazza centrale per poi proseguire nei vicoli del Borgo del Casamale, lungo le strade principali, le masserie, le zone periferiche di Somma Vesuviana. Parliamo di un territorio esteso, grande ben 32 Km quadrati. Abbiamo utilizzato 3 mezzi di cui una cisterna grande del Servizio di Igiene Urbana del Comune e due cisterne piccole della Protezione Civile per sanificare i vicoli, le stradine, le masserie. Si tratta di un’operazione molto importante in una città dove abbiamo adottato misure molto restrittive come obbligo della sanificazione settimanale per tutti gli esercenti, chiusura di scuole, cimitero e circoli.

Dalle 24, come il resto della Campania, siamo zona rossa e dunque ricordo a tutti i cittadini che non possiamo uscire di casa. Possiamo uscire solo ed esclusivamente per motivi di comprovata necessità.

In questo momento a Somma Vesuviana abbiamo 778 positivi attivi. Abbiamo istituito un servizio di assistenza sanitaria con Ambulanza, autista, medico, infermieri, solo ed esclusivamente per cittadini sommesi positivi al Coronavirus. Si può chiamare gratuitamente al numero verde 800 -261.487, dalle ore 12 alle ore 24 ogni giorno”.