L'immagine surreale di Natale e Santo Stefano 2020 Capri deserta e rispettosa

Capri deserta, un paesaggio surreale sopratuto in piazzetta. Il salotto del mondo così come viene da sempre chiamata la Piazza all' ombra del Campanile é insolitamente vuota e silenziosa, nessuna attività aperta tranne il Bar Alberto e Farmacie. Le forze dell'ordine pattugliano l'isola con continuità ma con grande discrezione, visto anche il grande senso civico della comunictà caprese che anche in questo secondo lockdown si conferma rispettosa delle disposizione governative. Foto dell' ag/Promediacom diretta da Louis Luigi Molino.