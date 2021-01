Medico 45enne muore di infarto, dramma nel napoletano La tragedia, la morte del dottore Mauro Valeriano D'Auria di Sant'Antonio Abate

Dramma in Campania, muore medico 45enne napoletano stroncato da un infarto. Mauro Valeriano D’Auria, medico specialista gastroenterologo in servizio presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, ma originario di Sant’Antonio Abate, è morto stroncato da un arresto cardiaco dopo aver disputato una partita a tennis. Il medico lascia la moglie e due figli piccoli. Tra gli ultimi messaggi del dottor D’Auria sulla sua pagina social, l’adesione convinta alla campagna vaccinale per sconfiggere per sempre il Coronavirus.

Tantissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza ai suoi cari e familiari per la terribile perdita. Amici, pazienti e colleghi si sono stretti nel lutto e nel ricordo.