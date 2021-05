Visita prefetto comandi guardia costiera ad Ischia e Pozzuoli Apprezzamento per costante sinergia e collaborazione con tutte le istituzioni e forze di polizia

Il prefetto di Napoli Marco Valentini si è recato per una visita istituzionale alle sedi dell’ufficio circondariale marittimo guardia costiera di Ischia e Pozzuoli.

Nella sede di Pozzuoli è stato accolto dal comandante Cosimo Pichierri e dal personale in servizio dell’ufficio circondariale marittimo. Al termine dell’incontro, a bordo della motovedetta guardia costiera Cp 280, il prefetto ha raggiunto il porto di Ischia per poi incontrare il sindaco del Comune di Ischia e le forze di polizia presenti sul territorio.

Allo sbarco il prefetto, è stato accolto dal comandante Antonio Cipresso e dal personale in servizio dell’ufficio circondariale Marittimo.

In occasione degli incontri con i militari del corpo sono stati illustrati i compiti istituzionali delle capitanerie di porto, nonché le attività principali di vigilanza della costa e polizia marittima, con particolare riguardo agli aspetti demaniali, ambientali e della pesca.

Sono state quindi fornite alcune informazioni sulle molteplici attività a salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione che verranno ulteriormente implementate nel periodo estivo sotto il coordinamento della direzione marittima della Campania.

Il prefetto si è rivolto agli uomini del corpo testimoniando l’apprezzamento per l’impegno ed il contributo nell’adempimento quotidiano dei propri compiti istituzionali, e per il servizio reso alla collettività, anche grazie alla costante sinergia e collaborazione con tutte le istituzioni e forze di polizia che operano sul territorio, ribadendo il ruolo di responsabilità che la capitaneria di porto esercita a sostegno dello sviluppo economico del settore marittimo locale ed in particolare nei collegamenti fra la terra ferma e le isole minori.