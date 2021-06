Nola, al via i lavori per il nuovo sistema di videosorveglianza urbana Un progetto importante dal valore di 388mila euro affidato ad una società specializzata

Sarà presentato questa mattina agli organi di stampa, nell’aula consiliare del Comune di Nola, il nuovo

sistema di videosorveglianza urbana, approvato dall’Ente di Piazza Duomo.

Il progetto, dal valore di 388mila euro, è stato affidato alla società Cns, Consorzio Nazionale Sicurezza. Società leader del settore, da oltre 50 anni la Cns è System Integrator nell’ambito della sicurezza per il mondo bancario e industriale, civile e dei trasporti, e per i territori ed i suoi cittadini.

In costante espansione, la Cns negli ultimi anni si è distinta per lo sviluppo ad alto coefficiente tecnologico per sistemi di monitoraggio, soprattutto ambientale, ed efficientamento energetico.

La conferenza vedrà intervenire il sindaco, Gaetano Minieri, che assieme al direttore generale di Cns, Flavio Frattini, illustrerà nei particolari tempi e modalità di realizzazione di un’opera ritenuta di importanza strategica per regolare la vita della città secondo importanti criteri quali sicurezza e prevenzione, da attuare presidiando l’intero territorio comunale, frazioni comprese. L’orario di inizio della conferenza, è fissato per le 09.30.