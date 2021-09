La maratona podistica di Telethon per la prima volta nell’area vesuviana Ben 500 atleti su un percorso lungo 10 Km

“Ben 500 atleti, 10 Km, due città. La tradizionale maratona che si svolgeva a Napoli, nell’ambito degli eventi di Telethon, questa volta sarà lungo il territorio vesuviano.

Domenica 26 Settembre, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia saranno un grande villaggio dello sport per la ricerca scientifica. Una grande gara sportiva e abbiamo coinvolto due città podistiche a correre per Telethon e con Telethon.

L’obiettivo è quello di raggiungere i 50.000 euro e siamo ad un passo. Ci sarà l’Esercito, ci sarà la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri in memoria di Mario Cerciello Rega. Le malattie genetiche sono circa 6000 e Telethon ci prova con costanza nel tentativo di trovare, grazie alla ricerca, le cure giuste. Siamo in prima linea da più 30 anni e la Fondazione Telethon ogni giorno con i suoi Istituti, i suoi ricercatori, c’è ogni giorno.

Al Tigem di Pozzuoli e al Tigem di Milano lavorano quotidianamente per salvare la vita a bambini, giovani, adulti e lo fanno senza sosta per dare una speranza ed una luce a tutte le persone che magari avrebbero vissuto in un tunnel buio. Noi ci proviamo ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. Lo ha affermato Tancredi Cimmino, Coordinatore di Telethon per Napoli e Area Vesuviana che da decenni con profondo entusiasmo riesce a tenere viva l’attenzione su tematiche profondamente sensibili e che riguardano davvero tutti.

Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, Domenica 26 Settembre, dalle ore 9, saranno un vero villaggio dello sport, dell’umanità, per la ricerca scientifica.

E proprio a Somma, “capitale” Telethon per qualche giorno, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Telethon non si ferma - ha dichiarato Francesco Lettieri, Presidente del Comitato Promotore - e sarà possibile iscriversi ancora alla maratona di Domenica anche se il requisito è essere tesserati ad un’associazione sportiva”.

Dunque non è un evento ma è l’evento. “Le piazze sono chiuse agli eventi - ha affermato Salvatore Di Sarno - ma la ricerca non può e non deve fermarsi. Ecco che per questo motivo è importante esserci perché in questo momento storico, in cui i fondi non bastano mai per dare un aiuto nel combattere le malattie geniche, la ricerca non deve fermarsi. Noi amministratori ed anche i dipendenti del Comune, con tanti altri Comuni, parteciperemo ad una gara di solidarietà e amore verso i bambini e le persone che hanno bisogno della ricerca scientifica. Siamo tutti parte di una grande squadra”.

I Comuni insieme per una gara di solidarietà. “Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, i loro quartieri, le loro strade saranno un grande villaggio dello sport - ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana - ma soprattutto un villaggio della solidarietà per aiutare Telethon nella sua attività quotidiana di contrasto alle malattie rare”.

Sport, solidarietà perché si correrà per la ricerca. “Ben 10 Km per la solidarietà - ha dichiarato Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia - anche perché lo sport riesce spesso a comunicare, valori come la solidarietà. Domenica 26 Settembre, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia saranno insieme, unite in un unico grande villaggio per la ricerca”.