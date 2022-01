Qua la zampa: è Pablo il vincitore del contest 2022 a Napoli L'iniziativa promossa da pet store a Casamarciano

È Pablo, un simpaticissimo ed esuberante bassotto ad aggiudicarsi il primo premio del contest social "Qua la zampa" promosso a Casamarciano Il concorso, nato da un'idea di Angelo Scafuro e Lucia Tanzillo, ha animato le festività natalizie consentendo agli "amici a quattro zampe" di essere protagonisti di uno scatto fotografico al vaglio dei follower di Instagram. Ed è stato proprio Pablo ad aggiudicarsi il numero più alto di like seguito dalla vivace Bella. Cerimonia di premiazione con la consegna dei premi, rigorosamente in buoni spesa, con tanto di gadget e medaglietta distintiva per il primo classificato. Soddisfatta della bellissima iniziativa la dinamica imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore.