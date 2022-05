La sfida del Pnrr in Campania, a Somma Vesuviano uno dei progetti più ambiziosi La città avrà la sua prima Villa Comunale con all’interno una scuola elementare e materna"

“Si va definendo il puzzle. Con l'ultimo finanziamento targato Pnrr, di cui è notizia oggi, anche la scuola elementare diventerà realtà nell'area Parco di via Giulio Cesare! Finora era stato finanziato il Parco Pubblico con la scuola materna dalla Città Metropolitana di Napoli.

Questi ultimi progetti sono già quasi definiti, per cui i lavori potrebbero iniziare entro l'anno in corso. Adesso bisogna partire speditamente a rendere esecutivo quest'ultimo progetto accreditato di finanziamento”.

Lo ha annunciato Salvatore Esposito, Assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Somma Vesuviana avrà la villa comunale, la prima nella sua storia, con all’interno la cittadella scolastica, scuola materna ed ora anche la scuola elementare nuova.

“Erano ben 600 in tutta Italia ma gli enti che hanno ottenuto finanziamenti per progetti sulla realizzazione di scuole innovative sono stati 216 e c’è Somma Vesuviana. Il nostro progetto riguardante la realizzazione della scuola elementare nuova nell’area del Parco che sorgerà in Via Giulio Cesare, è risultato settimo in Campania per la sua qualità, primo tra i comuni di tutta la provincia di Napoli. Andiamo con ritmo intenso a migliorare Somma Vesuviana! Il nostro paese – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano - dunque avrà una cittadella scolastica all’interno della Villa Comunale, la prima Villa Comunale nella storia di Somma Vesuviana. Ricordo che è stato già finanziato anche il progetto di realizzazione di una nuova Scuola Elementare in Santa Maria del Pozzo. Finanziato anche il completamento della Scuola di Via Trentola a Rione Trieste che avrà anche una palestra aperta alla città!”.

Somma Vesuviana punta su cultura e dunque scuole. Domani a Somma Vesuviana, nel napoletano, alle ore 10, due grandi ed importanti capolavori del ‘500 e del ‘600 italiano: San Michele Arcangelo di Marco Pino da Siena della metà del XVI secolo, opera in olio su tavola e una Sant’Agata di Francesco Guarini del 1638 da parte della Fondazione De Chiara De Maio, in esposizione presso la chiesa antica della Collegiata.

Ed oggi la Notte dei Licei Classici , con eventi culturali di rilievo al Liceo Classico “Evangelista Torricelli” di Somma Vesuviana ininterrottamente dalle ore 18 alle ore 24!