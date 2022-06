A Piano di Sorrento restyling di Biblioteca-Centro Culturale entro maggio 2023 Interrogazione del consigliere Gabriele Di Filippo sui lavori alla Biblioteca e Centro Culturale

Ci vorrà ancora un anno per completare il restyling della Biblioteca Comunale con annesso Centro Culturale i cui lavori sono stati affidati nel febbraio 2020. La riapertura della struttura è prevista infatti per l'1 maggio 2023 come ha affermato Anna Iaccarino, assessore ai LL.PP., a un'interrogazione del consigliere di opposizione Gabriele Di Filippo.

Un progetto voluto dalla precedente amministrazione comunale, quella del sindaco Vincenzo Iaccarino (attualmente capogruppo di minoranza) per modernizzare un complesso divenuto, nel corso degli anni, un importante punto di riferimento per gli studenti della Penisola Sorrentina e non solo.

Il consigliere Di Filippo ha evidenziato lo stato di precarietà in cui versa la struttura: "Non voglio parlare delle erbacce e delle piante ormai secche che nascondono chissà quali "animali fantastici", ma ho preferito focalizzarmi sui graffiti, sulle porte di accesso al piano superiore completamente aperte e sulle luci al piano inferiore accese alle 22.00 di sera...Ho ripensato a quando, quel posto, era il centro culturale del nostro paese, ai tanti giovani (di tutta la Penisola sorrentina) che frequentavano quegli spazi rendendoli pieni di vita, alle "amorevoli cure" che Salvatore, Antonio e Sergio profondevano affinché tutto potesse funzionare per il meglio (nonostante i pochi ed obsoleti mezzi a disposizione). Per un secondo mi è sembrato di avere un déjà-vu e ho temuto che, la nostra biblioteca, potesse finire per diventare una scuola Carlo Amalfi 2.0: un eterno cantiere, abbandonato, economicamente svantaggioso ed immobilizzato dalla burocrazia".

In effetti nel maggio scorso è stato aggiudicato l'ultimo lotto e dall'atto di consegna dei lavori si prevede un tempo di esecuzione di 275 giorni. Una volta espletate tutte le procedure previste dal contratto con la verifica sui requisiti dell'aggiudicatario potranno riprendere i lavori che restituiranno alla comunità una struttura moderna e dotata di tutti i confort e le tecnologie per rispondere alle aspettative degli utilizzatori finali, cioè gli studenti e per quanto riguarda il centro culturale le associazioni.