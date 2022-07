"Limoni in festa" a Massa Lubrense il 9 e 10 luglio in largo Vescovado Grande attesa a Massa Lubrense per "Limoni in festa" la kermesse in programma il 9 e 10 luglio

Condividi









di Vincenzo Califano

Dopo due anni di stop per la pandemia ritorna una delle manifestazioni più tradizionali dedicate al limone sorrentino. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune l'evento propone momenti degustativi, agropasseggiate, spettacoli. Clou con Gino Rivieccio