A Sant'Agnello prende il via la kermesse artistica "Musica che...Belvedere" Venerdì 10 luglio il primo degli appuntamenti artistici "Musica che...Belvedere" a Sant'Agnello

Da venerdì 10 luglio prende il via a Sant'Agnello il programma di eventi "Musica che..Belvedere", una manifestazione artistica voluta dal sindaco Piergiorgio Sagristani, coordinata dall'assessore Clara Accardi e organizzata dall'Associazione Lemon Three con la consulenza gratuita di Carmine Maresca, consigliere comunale, per gli eventi jazz.

Dopo la riqualificazione del belvedere che si affaccia sul golfo di Sorrento con vista su quello di Napoli il sindaco è riuscito in un'altra impresa, quella di coinvolgere anche gli esponenti della minoranza consiliare in alcune iniziative dell'ente e il professor Maresca si è impegnato per portare a Sant'Agnello i nomi più interessanti del panorama jazzistico italiano.

Tanti gli appuntamenti di un programma che parte il 10 luglio e prosegue fino al 3 settembre nei week-end animando tutta la cittadina, dal Belvedere dei Cappuccini alla Piazza Matteotti fino ai Colli di Fontanelle.

“L’obiettivo di questo programma è offrire musica per tutte le età e su tutto il territorio - spiega il sindaco Piergiorgio Sagristani – Avremo spettacoli per tutti i target: dai giovani con DJ, ma anche musica classica e jazz. Quest’anno abbiamo invitato nomi importanti del panorama artistico, ma anche giovani del territorio per far conoscere i valori artistici locali”.

Clara Accardi ha aggiunto: “La musica esalta la bellezza del nostro straordinario Belvedere dei Cappuccini, ma anche di Piazza S. Agnello e della piazzetta Sagristani ai Colli. Il connubio tra scenari mozzafiato, sospesi tra cielo e mare e le melodie è la scelta che vogliamo proporre ai nostri concittadini ed ai turisti prendere il loro soggiorno tra noi un momento speciale”.