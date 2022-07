Capri. Continua la triste abitudine di abbandonare i rifiuti sotto il monumento L'appello di Louis Molino amministratore di Promediacom

Continua la triste abitudine di abbandonare i rifiuti antistante il Monumento in ricordo dei Caduti in Guerra, nella centralissima Piazzetta di Capri proprio sotto il famoso campanile.

Dopo le innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini, dell'agenzia di Promediacom e del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che poi sono seguiti da immediati interventi dei vigili urbani di Capri, viene sollecitato un maggior controllo della zona negli orari dalle 5 alle 8 del mattino ed un rapido intervento nel risalire ai responsabili dell'abbandono dei rifiuti sotto un luogo simbolo.

"Il Monumento ai Caduti, afferma Louis Molino amministratore delegato di Promediacom, rappresenta la memoria di quanto sia terribile ogni guerra e come a causa di eventi bellici, tanti giovani concittadini capresi hanno dovuto sacrificare la propria vita per quello che ogni giorno, spesso dandola per scontata, chiamiamo "Libertà"

La pace che oggi viviamo, sebbene tra mille difficoltà e e fumi di guerra tutto intorno a noi, è costata tante vite umane. Quante mamme hanno perso i loro figli, quante mogli non hanno più rivisto il marito, e quanti figli sono cresciuti senza padre.

I loro nomi sono incisi nel marmo. E’ un luogo importante, un modo per tramandare il ricordo di fatti, persone, dolori, lutti, nella speranza che non si debbano ripetere. Un luogo dove ogni mattina si dovrebbe mettere un fiore non carrelli, non carrellini, non derrate alimentari, non immondizia".