Poggiomarino, ok al progetto per dotare l'Asl di un ascensore L'amministrazione: la civiltà di un paese si misura anche dai servizi per le persone più deboli

Un ascensore nella struttura Asl di via Dalla Chiesa. Ai lavori di rifacimento della struttura già in corso si aggiunge l'arrivo di una ascensore necessaria per le persone con difficoltà a deambulare che finora non potevano accedere agli uffici medici e laboratori posti al secondo piano.

Il progetto dell'installazione di una ascensore, previsto già dall’amministrazione Vastola e rimasto inattuato, è stato deliberato all'unanimità dalla giunta Falanga in un periodo importante per la struttura che sta ospitando già dei lavori di ammodernamenti.

"La civiltà di un paese passa soprattutto attraverso i progetti per le fasce più deboli e per i cittadini con disabilità di varia natura. La lacuna che andiamo a colmare è sempre stata inspiegabile, può una sede di uffici Asl non offrire la possibilità ai diversamente abili di accedere ai piani superiori? " si chiede il primo cittadino Maurizio Falanga pronto ad assicurare: "Quando si tratta di difendere i diritti di chi non ha voce noi saremo sempre in prima fila e soprattutto pronti ad attivarci".

Nessun dubbio per l’assessora Maria Carillo che detiene le deleghe Politiche sanitarie e Servizi al Cittadino: “Capire le necessità dei cittadini, conoscere i problemi strutturali ed organizzativi di una struttura sanitaria come l'Asl è necessario per migliorare la qualità dei servizi al cittadino. Era un progetto da portare a termine, stiamo continuando a lavorare sulla struttura creando sinergia con i vertici”.