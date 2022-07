Installati i Defibrillatori, Massa Lubrense "città cardioprotetta" Progetto del Comune con l'Associazione Auecde per attuare le direttive per la cardioprotezione

L'Amministrazione comunale in collaborazione con Auexde ha scelto i luoghi più frequentati dai cittadini per installare i defibrillatori (DAE) ottenuti dalla Città Metropolitana di Napoli. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha subito accolto la proposta di convenzione e grazie alla preziosa collaborazione dell’istruttore tecnico, geom. Luigi Savarese, il progetto di cardioprotezione ha preso forma.

Determinante è risultato l'intervento del responsabile della Protezione Civile Rosario Acone e del consigliere delegato Antonino Esposito che hanno creato un ponte operativo tra il comune, l'azienda e le strutture destinatarie delle installazioni, snellendo e velocizzando le procedure tipiche di una gestione pubblica.

La scelta adempie alle direttive programmatiche del Governo per la cardioprotezione di tutti i Comuni italiani (Legge 116/21) che suggerisce l’installazione dei defibrillatori nei luoghi di maggiore affluenza.

I luoghi prescelti sono: Casa Comunale sita in Piazza Vescovado, Largo Padre Ludovico da Casoria (vicino Ufficio Turistico Comunale) in S Agata sui Due Golfi e Piazza Santa Croce – Termini.

Il progetto cui ha aderito l’Amministrazione comunale risponde in maniera fattiva ai numeri inquietanti a livello nazionale sulle complicazioni legate alle malattie cardiovascolari e sulla necessità di istituire un presidio di immediato intervento in più punti della città.

Il defibrillatore semiautomatico esterno è uno strumento autonomo. Semplicissimo da utilizzare, perché il soccorritore è supportato dalla voce guida che indica i passaggi da compiere. Inoltre, proprio per l’autonomia del defibrillatore nella diagnosi cardiaca, il soccorritore è esente da qualsiasi responsabilità (art.54 c.p.). Resta di fondamentale importanza la formazione non solo all’utilizzo del defibrillatore ma alle manovre di intervento nella rianimazione cardiopolmonare.

Questo stimolo ha portato alla creazione di un corso di formazione fornito da Auexde. Il corso BLSD certificato dalla Regione Campania è stato svolto a cura dell’Associazione Carmine Speranza.

Per la particolare ubicazione dei defibrillatori, sono state scelte teche altamente funzionali ed esteticamente gradevoli, oltre alla creazione di pannelli personalizzati per rendere più visibili i defibrillatori all’interno del territorio cittadino.