Asl Napoli 3 Sud, riattivato il sistema delle prenotazioni vaccinali anti-covid Inziativa dell'Azienda sanitaria per contrastare la diffusione dei contagi

Il coronavirus continua a far registrare contagi e anche le vittime sono in aumento a conferma che neanche la stagione estiva, oltre alla campagna vaccinale, ha rallentato la diffusione della malattia complice anche il venir meno delle più importanti precauzioni, come per esempio l'uso della mascherina.

In relazione alla recrudescenza del covid-19 l'Asl Napoli 3 Sud, nell'ottica di potenziare la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose ai cittadini over sessanta e fragili, ha riattivato il sistema delle prenotazioni.

A partire dal 30 luglio 2022 tutti coloro che intendessero ricevere la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anticovid-19 possono prenotarsi tramite il sito web https://opendayvaccini.soresa.it e scegliere giorno data e luogo dell'appuntamento.

Per i non vaccinati o per quanti fossero indietro con il calendario vaccinale (prima, seconda e terza dose) l'accesso è diretto presso i punti vaccinali della Asl Napoli 3 Sud. Le modalità sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it nella sezione tutto quello che c'è da sapere sul Coronavirus.