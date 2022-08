Sanitari dismessi e immondizia in strada: mini discarica ad Ercolano La guardia agroforestale italiana ha inviato una nuova segnalazione alle autorità competenti

Non si ferma il monitoraggio da parte della Guardia Agroforestale Italiana. Dopo la segnalazione di vari cittadini il personale ha appurato che nel comune di Ercolano, in Via Bosco Catene, sorgeva una mini discarica con rifiuti di ogni genere. In particolare sono stati trovati sanitari dismessi, carter di automobili, sacchi di spazzatura e anche plastiche e materiali inquinanti.



Come di consueto, è stato segnalato tutto alle autorità competenti. "Aspettiamo che l'area torni pulita come in origine - scrive il personale - Speriamo che gli incivili non prendano di mira di nuovo questa area dell'ercolanese".