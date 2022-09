A Massa Lubrense la "sensibilità verde" dei cittadini si misura con un'App Il 5 settembre la cerimonia di premiazione dei cittadini più "Ecoattivi 2022"

E' giunto al termine "Ecoattivi 2022", la prima parte di un orogetto di comunicazione ambientale finalizzato a premiare la «sensibilità verde» e le azioni positive compiute dai cittadini nel corso dell'anno.

"Ecoattivi" è una speciale community di utenti che hanno davvero a cuore la sostenibilità e lo dimostrano con azioni concrete. Si partecipa al concorso scaricando una app con le quali si misurano le azioni quotidiane svolte a sostegno dell’ambiente.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Ecologia, "Terra delle Sirene spa" società per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e l’Area Marina Protetta Punta Campanella con la collaborazione di Rosanna Balducelli.

La cerimonia di consegna ai primi classificati avverrà lunedì 5 settembre alle ore 11.45 presso la Sala Consiliare del Comune di Massa Lubrense in Piazza Vescovado.

Antonino Di Palma, direttore tecnico di Terra delle Sirene, ha dichiarato: “In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense abbiamo inteso sostenere e diffondere le buone pratiche ed incentivare i comportamenti virtuosi premiando i cittadini più attenti ed “Ecoattivi. Lo scopo è quello di diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale anche attraverso l’utilizzo dell’App. Utilizzare la bici per gli spostamenti, conferire i rifiuti ingombranti al Centro di Raccolta, fare il compostaggio domestico, acquistare prodotti alla spina e partecipare ad eventi sostenibili sono alcune delle azioni premiate e che consentono di acquisire punti. L’ppuntamento a fine anno per stabilire i vincitori finali”.

“Ecoattivi quest’anno ha avuto un grande successo tra i nostri concittadini - ha sottolineato Sonia Bernardo, assessore all’ecologia - che sempre più a cuore hanno la salvaguardia dell’ambiente con azioni concrete che vengono misurate dall’APP. Il numero di aderenti rispetto all’anno scorso si è addirittura triplicato toccando i 260 partecipanti, un risultato importante che ci fa ben sperare”.

Lucio Cacace, presidente dell’Area Marina Protetta Punta Campanella è entusiasta del progetto: “Partecipiamo sempre volentieri a iniziative come "Ecoattivi" che coinvolgono in prima persona i cittadini in politiche concrete di cambiamento per una comunità più sostenibile. La sinergia con il Comune di Massa Lubrense e con Terra delle Sirene funziona molto bene e ci vede protagonisti in numerosi progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale, grazie anche all'impegno di tanti cittadini sempre più attenti nei confronti di questi temi”.