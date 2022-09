Penisola Sorrentina, i tirocini per i percettori del reddito di cittadinanza L'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona ha indetto l'avviso pubblico

I sei comuni della Penisola Sorrentina attraverso l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona danno il via alle attività di formazione e inserimento sociale dei percettori del Reddito di Cittadinaza. L'Azienda ha infatti indetto un avviso pubblico a sportello per la raccolta delle istanze di partecipazione alle attività di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per cittadini beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatrè.

Possono presentare l'istanza esclusivamente i percettori della misura di contrasto alla povertà denominata Reddito di Cittadinanza (RdC), in possesso dei seguenti requisiti: residenza nei Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense; aver compiuto il 18° anno di età, essere disoccupati o inoccupati, non avere tirocini in corso, essere abili al lavoro. Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente.

I cittadini in possesso dei requisiti di accesso dovranno inoltrare richiesta, utilizzando unicamente, pena l’esclusione, l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio dell'Azienda Speciale consortile dell’Ambito N33 o scaricabile dal sito web www.aspspenisolasorrentina.it.

La richiesta e la documentazione allegata potrà essere recapitata a partire dal 6 settembre 2022 a mezzo PEC all’indirizzo asps-penisolasorrentina@pec.it, o a mano presso l’Ufficio dell'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sito in via degli Aranci, 41 - Sorrento nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 17:30.

L’inserimento in graduatoria avverrà con procedura a sportello seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e l’assenza delle cause di inammissibilità. Per l’attività di tirocinio è prevista una indennità mensile di 500€ per almeno 25 ore di tirocinio settimanali. L'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione e rientra nella tipologia dei contributi economici continuativi finalizzati all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà.