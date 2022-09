A Sant'Agnello riapre la via Diaz franata dicei mesi fa, l'annuncio del sindaco Dopo dieci mesi sono giunti al termine i lavori di consolidamento e riempimento della voragine

Riapre Via Diaz la strada che circumvalla il palazzo municipale crollata alle prime ore dell'alba dieci mesi fa inghiottendo un'auto panda che sostava sulla carreggiata e che non è stata più possibile recuperare dalla voragine apertasi in pieno centro urbano.

La notizia della conclusione dei lavori e della riapertura al transito pedonale e automobilistico della via l'ha data il sindaco Piergiorgio Sagristani: " E' una bella notizia per la nostra comunità e per chi frequenta S. Agnello: oggi riapre al transito, finalmente, l'area di Via Diaz interessata dalla voragine, prossimamente la strada sarà totalmente riasfaltata!

Si è trattato di un intervento che ha richiesto tempo, risorse e impegno. Il costo complessivo ha superato i 600mila € di cui solo 200mila trasferiti dalla Regione Campania. Nello specifico, si è reso necessario realizzare una palificata, riempire la cavità con cemento espanso e ottenere una serie di autorizzazioni presso Enti terzi. L'iter è stato articolato, ringrazio i tecnici comunali, i progettisti e la ditta Edilsud perl'impegno, ma alla fine ci siamo riusciti. A breve avvieremo l'intervento necessario a realizzare un marciapiede in prossimità della Piazza. Un altro importante passo avanti per restituire vivibilità al centro cittadino. Avanti per una S. Agnello migliore".

La frana che ha squarciato la strada con un raggio di oltre sei metri solo per miracolo non ha causato danni alle persone essendosi verificata alle prime ore del mattino quando ancora la gente riposava e soprattutto non si recava alla stazione dell'Eav essendo la via un passaggio obbligato vista l'ubicazione della circumvesuviana.

I disagi,soprattuttto per gli esercenti commerciali e per i residenti nella zona in questi mesi sono stati notevoli, ma alla fine è stata ripristinata l'agibilità dell'area con la messa in sicurezza del pavimento stradale.