Piano di Sorrento, Iaccarino incalza la maggioranza sui problemi energetici Nel mirino del capogruppo di opposizione le criticità per famiglie e aziende

Mancano pochi giorni all'autunno mentre in attesa delle elezioni politiche cresce la preoccupazione di cittadini e imprese sull'emergenza energetica che sta mettendo a dura prova la tenuta socio-economica del paese.

Su questo tema è intervenuto il capogruppo di opposizione dei "Piano nel Cuore" Vincenzo Iaccarino per sensibilizzare l'Amministrazione del sindaco Salvatore Cappiello su questa criticità che rischia di ripercuotersi pesantemente sulle famiglie e sulle aziende.

"Stiamo vivendo una stagione particolarmente critica sul piano socio-economico per le continue impennate dei costi energetici che si riflettono pesantemente sulle famiglie e sulle imprese - spiega Iaccrino - Decisioni significative sembrano essere state rinviate al dopo elezioni e questo è preoccupante perchè ogni mese si fanno i conti con i costi impazziti di gas ed elettricità che rischiano di mandare all'aria il Paese.

Ho avuto modo di discuterne con cittadini e imprenditori che sono molto preoccupati per questa situazione e per il loro futuro e mi hanno chiesto di attivarmi, com'è avvenuto durante l'emergenza covid-19, affinchè anche l'Amministrazione si faccia carico di questi problemi adottando provvedimenti concreti soprattutto per le fasce più deboli, ma non solo, perchè questa criticità rischia di ripercuotersi pesantemente sul mondo del lavoro".

Nei giorni scorsi la maggioranza aveva diffuso un comunicato stampa evidenziando "...l’incremento vertiginoso dei costi dell’energia con conseguenti ricadute su enti e cittadini è stato al centro delle ultime due riunioni della giunta di Piano di Sorrento. I rincari delle bollette di luce e gas e i possibili interventi di supporto economico a tutela dei cittadini sono ormai temi che occupano agende politiche internazionali e locali: in tal senso, l’esecutivo guidato dal sindaco Salvatore Cappiello si è incontrato per analizzare la situazione. In attesa di possibili e auspicati interventi del governo centrale, l’obiettivo dell’amministrazione è attuare, secondo le proprie competenze e possibilità, alcune misure di sostegno nei confronti in particolare dei cittadini in difficoltà economica".

A riguardo Iaccarino ha commentato: "Ho letto di discussioni fatte in sede di Giunta, ma l'Amministrazione parla attraverso gli atti e di atti concreti, finora, non c'è traccia. Sarebbe necessaria un'immediata ricognizione sullo stato dell'arte e sulle disponibilità dell'Ente per impegnarsi, anche in minima parte, su questo problema nell'interesse della comunità intera.

C'è bisogno di attivarsi e di rivalutare anche l'impiego delle risorse finanziarie per ridurre spese non indispensabili e attuare un piano di risparmio energetico sostenibile.

Nel nostro programma per esempio abbiamo proposto di realizzare un impianto fotovoltaico sulla nuova area cimiteriale che tecnicamente si presta a questo tipo di intervento che non solo soddisfacerebbe il fabbisogno energetico cimiteriale, ma renderebbe disponibile un sovrappiù di energia che consentirebbe ulteriori economie di spesa del Comune per la pubblica illuminazione.

Insomma, voglio dire, facciamo anche la nostra parte su questo fronte così importante per la vita quotidiana di tutti.

Non per essere polemico, ma ad un anno dalle elezioni, si continua a "vivere di rendita" sul lavoro della mia amministrazione per quanto concerne il piano delle assunzioni di personale e per le opere pubbliche avviate e in corso di attuazione, anche se in notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia che avevamo programmato.

Del resto gli umori del Paese esprimono una crescente delusione su come procede l'Amministrazione al di là delle retoriche e delle dichiarazioni d'intenti che lasciano il tempo che trovano. Dopo la "sbornia estiva" cerchiamo di essere più concreti e di cominciare ad affrontare i problemi reali della nostra città".