Sorrento e Pompano Beach (USA), siglato accordo di collaborazione internazionale Nuove opportunità per la promozione turistica sorrentina con l'intesa oltreoceano

Continua l'impegno del sindaco Massimo Coppola per implementare le relazioni internazionali con finalità di promozione turistica con particolare riferimento agli USA, da sempre un mercato importante per la città di Sorrento. L'obiettivo è quello di incoraggiare gli scambi culturali e l'organizzazione di concerti, mostre d'arte e spettacoli che agiscano da leva per lo sviluppo locale.

Con questo spirito è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra le Città di Sorrento e quella di Pompano Beach, nello Stato della Florida. In collegamento web, il sindaco Massimo Coppola e il suo omologo della nota località degli Stati Uniti, Rex Hardin, hanno sottoscritto il "Memorandum of Understanding", che sancisce l'inizio di una partnership tra le due realtà.

Presenti alla cerimonia anche il vice sindaco della Contea di Broward, Lamar Fisher, il rappresentante dello Stato della Florida, Chip Lamarca, il vice direttore e il direttore degli Affari Culturali della Città di Pompano Beach, Earl Bosworth e Ty Tabing, Ilaria Serra, docente di Italiano all'Università Atlantic e, per il Comune di Sorrento, l'assessore alle Relazioni Internazionali, Elvira De Angelis, e la responsabile delle Relazioni Internazionali, Silvana Gargiulo. Presente anche la presidente del Sant'Anna Institute, Cristiana Panicco che si occuperà di implementare la parte degli scambi educational tra college.

"Si tratta di un primo, importante passo, per costruire un solido rapporto con Pompano Beach, località che presenta numerose caratteristiche comuni alla nostra Sorrento - ha commentato il sindaco Coppola - Sono certo che questo accordo potrà essere un nuovo momento di crescita in termini culturali ed economici per entrambi i nostri territori”.