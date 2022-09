Troppe interruzioni dell'energia elettrica, i sindaci della Penisola protestano Formalizzata una richiesta all'Enel per chiedere provvedimenti risolutivi

Un po' di maltempo, anche con una pioggia modesta, e in Penisola Sorrentina si interrompe la fornitura dell'energia elettrica. "Una realtà da terzo mondo..." commentano in tanti perchè le inturruzioni avvengono di continuo e creano disagi e disservizi generalizzati tanto che i sindaci dei sei comuni peninsulari hanno deciso di protestare con l'Enel inviando una formale nota congiunta ai vertici generali e regionali della società per chiedere interventi risolutivi di un problema che ha assunto una dimensione inaccettabile.

"Sempre più frequenti sono le lamentele che quotidianamente siamo costretti a registrare dai cittadini residenti che si vedono privati di un servizio essenziale di primaria importanza - scrivono i sindaci che evidenziano come - i particolare nel corso dell’ultimo anno si è visto notevolmente peggiorare l’efficienza del servizio reso con enormi disagi per la collettività dell’intera Penisola Sorrentina anche connessi alla mancate esecuzione dei relativi interventi di ripristino stradale spesso non tempestivi e non eseguiti a perfetta regola d’arte, problematica questa di enorme rilevanza se si considera l’elevata valenza turistica del territorio interessato. È da rilevare inoltre una recente carenza di sinergia operativa rispetto ogni interventi posti in essere dalle amministrazioni comunali di rispettiva appartenenza che rallenta notevolmente il raggiungimento degli obbiettivi programmatici prefissati".

Da qui la richiesta alla società: "Alla luce di quanto sopra con la presente si vuole pertanto unitamente segnalare la necessità di adottare provvedimenti urgenti finalizzati al miglioramento dei servizi resi in modo da evitare i disagi che costantemente i cittadini si vedono costretti a subire invitando i vertici di codesta Società ad analizzare le cause alla base di questa malsana gestione".