A Sant'Agnello si inaugura il "Parco della Gentilezza" con un'area per i cani Il nuovo parco pubblico apre i battenti il 4 ottobre, l'annuncio del sindaco Sagristani

E' la prima iniziativa realizzata non solo a Sant'Agnello, ma in tutta la Penisola Sorrentina, a portare la firma di un amministratore comunale con delega alla gentilezza. Si tratta di Carmine Maresca, docente, consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle nelle grazie del Sindaco Piergiorgio Sagristani (Fratelli d'Italia) che gli ha affidato questo specialissimo incarico il cui frutto è stato la realizzazione del "Parco della Gentilezza" su un'area che sovrasta un supermercato nel centro cittadino.

E' lo stesso sindaco a dare l'annuncio: "Ecco un altro spazio di verde e relax a S. Agnello. Il 4 ottobre inauguriamo il “Parco della Gentilezza” in Via Iommella Piccola 88, nell’area sovrastante il Supermercato Netto per intenderci. Nel parco è presente un’area riservata allo sgambamento per i cani, uno spazio fitness, giochi per i più piccoli anche con la presenza di tangram. Ringrazio il Professor Carmine Maresca, consigliere comunale e delegato alla “gentilezza”, per la passione e i suggerimenti che ha fornito per la realizzazione delle aree presenti nel Parco. La gestione è affidata all'Arciconfraternita del Gonfalone dei SS. Prisco ed Agnello".

Si tratta di un'area verde che potrà ospitare anche gli amici a quattro zampe, una struttura che nasce dopo la realizzazione dell'Oasi in Città curata dal WWF Terre del Tirreno e presto divenuta una della più belle attrazioni naturalistiche dell'intera costiera.