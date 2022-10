Sorrento e trasporti via mare: aut aut del sindaco Coppola alle compagnie Lettera alle compagnie Navigazione Libera del Golfo e Alilauro: mantenete gli standard delle corse

Al termine della stagione turistica le compagnie di navigazione che gestiscono la "mobilità via mare" riducono fino a cancellarle del tutto in certe situazioni le corse quotidiane con evidenti ripercussioni sull'utenza prevalentemente locale.

Sulla scorta di trascorse esperienze il sindaco Massimo Coppola ha inteso anticipare i tempi rivolgendo l'invito alle compagnie a garantire un servizio adeguato alle esigenze dell'utenza.

"In previsione del periodo di bassa stagione, si evidenzia e sollecita la necessità di mantenere, anche per il periodo invernale, uno standard di servizi finalizzato a soddisfare le esigenze della cittadinanza, in particolare dei tanti lavoratori e studenti pendolari, che ogni giorno devono raggiungere Napoli".

Il primo cittadino si è fatto portavoce di questa aspettativa inviando una not ufficiale a "Navigazione Libera del Golfo" e "Alilauro" con cui raccomanda "spirito di collaborazione", nel "garantire i collegamenti marittimi tra Sorrento e il capoluogo campano", riservandosi in caso contrario di intervenire presso la Regione Campania per richiedere la revoca delle concessioni alle compagnie di navigazione.

(Porto di Sorrento - fotoeweb.it)