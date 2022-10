Sorrento, olio extravergine d'oliva a chi consegna olio esausto Appuntamento domenica 16 ottobre nel borgo di Priora

Domenica all'insegna della qualità e dell'eccellenza con premi ai comportamenti virtuosi. L'appuntamento è in località Priora, domenica 16 ottobre, dalle ore 10 alle 12.30 ed è il secondo appuntamento con le "Domeniche Ecologiche" promosse dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde.

"Dopo il successo delle precedenti giornate, anche domenica i residenti che conferiranno 10 litri di olio di frittura esausto, riceveranno in cambio una bottiglia di olio extravergine di oliva e una tanichetta – spiega Luigi Di Prisco presidente del consiglio comunale - Il 2 ottobre scorso vennero recuperati 650 litri da scarti di frittura, avviati al recupero per diventare combustibile e lubrificante da utilizzare nel campo industriale. Un altro passo avanti per una città più ecosostenibile".

Prossimo appuntamento il 6 novembre, sempre dalle ore 10 alle 12.30, nella frazione collinare di Casarlano.