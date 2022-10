"Un fumetto per l'ambiente": a Sorrento il progetto dedicato agli studenti Al via l'iniziativa per le scuole superiori della Penisola Sorrentina che si concluderà ad aprile

di Vincenzo Califano

Il Presidente del Centro Meridionale di Educazione Ambientale Luca Vittorio Raiola illustra le finalità dell'iniziativa che assegnerò una borsa di studio presso la scuola italiana di Comix diretta da Mario Punto