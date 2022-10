Caserma dei carabinieri a Sant'Agnello: Lotito, si farà vendendo 7 appartamenti Dura presa di posizione dello storico esponente del Movimento 5 Stelle della Penisola Sorrentina

L'annunciato progetto di trasformare Palazzo Diaz, attuale sede della Biblioteca Comunale e del Centro Anziani, in Caserma della Compagnia dei Carabinieri che si trasferirà da Sorrento a Sant'Agnello sta suscitando diverse polemiche che vedono in prima linea l'esponente del Movimento 5 Stelle, Rosario Lotito, critico nei confronti di una scelta operata dal sindaco Piergiorgio Sagristani che contraddice precedenti annunci e altri impegni assunti in campagna elettorale.

L'esponente dei 5 Stelle, rispetto ai tre consiglieri del Movimento che siedono in consiglio comunale e con i quali il primo cittadino ha siglato un "patto di non belligeranza" anche in vista delle amministrative del prossimo anno, non rinuncia a incalzare la maggioranza uscente accusando il sindaco di aver sacrificato parte del patrimonio comunale per realizzare la trasformazione del palazzo che doveva invece ospitare 16 appartamenti per le fasce più disagiate oltre a ospitare un centro per le attività sociali.

Caserma dei carabinieri a Sant'Agnello, la tesi di Lotito

Spiega Lotito: "...Vorrei porre l'accento sull’opportunità di destinare palazzo Diaz a Caserma dell'Arma dei Carabinieri. Un dato è certo, l’intera area compresa tra la via Diaz, Viale dei Pini e Via Mariano Lauro potrà, a ragione, essere rinominata terre delle sirene. Una zona ancora oggi residenziale e di turismo che tra qualche anno vedrà operativo il Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana e una Caserma dei Carabinieri - evidenzia Lotito richiamando i progetti in corso di attuazione - Immaginate! 24 ore su 24 si confonderanno i suoni delle sirene ed i lampeggianti dei mezzi in dotazione all’arma dei Carabinieri con il suono delle sirene delle ambulanze. Il tutto condito dal rumore, non certamente gradevole e delicato delle pale degli elicotteri del 118 che da quella zona decolleranno e atterranno. Badate che tutto questo disturbo alla quiete pubblica sarà legittimo e pienamente giustificato dalle superiori esigenze che ne motiveranno l’utilizzo, per cui a chi vive e lavora in quelle zone non resterà altro da fare che andarsene. Chi invece è proprietario di immobili farà bene a venderli in tempo prima che si svalutino troppo, a meno che non decida di locarli per forme di turismo cosiddetto ospedaliero".

Caserma dei carabinieri a Sant'Agnello, da dove arrivano i fondi

E Lotito passa a evidenziare le "dolenti note", cioè da dove originano le risorse finanziarie necessarie per trasformare l'immobile da destinare a Caserma. "Mi corre l’obbligo di informare i cittadini che per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, questa amministrazione comunale venderà ben sette appartamenti di proprietà di noi cittadini di Sant’Agnello...Inoltre, stando a quello che il Sindaco disse in campagna elettorale poi ribadito anche in un intervista rilasciata al giornale on line Positano News, la sede di Palazzo Diaz era destinata alla realizzazione di ben sedici appartamenti da dare in locazione a santanellesi meno ambienti, inoltre in quel palazzo sarebbero dovuti essere realizzati dei negozi e finanche un teatro per ragazzi".

Caserma dei carabinieri a Sant'Agnello, il patto con Meta

Da qui la frecciata all'indirizzo di Sagristani che nel dare l'annuncio ha anche ringraziato il collega primo cittadino di Meta, Giuseppe Tito, per la collaborazione prestata: "Sinceramente non comprendo quale sia stato il vero motivo che ha indotto questa amministrazione a un tale assurdo cambiamento di rotta, ma di fatto saranno venduti sette appartamenti comunali, quindi di tutti noi santanellesi e ci saranno sedici appartamenti in meno disponibili per i nostri concittadini meno ambienti, inoltre mancheranno i propagandati negozi , la biblioteca ed il teatro per ragazzi...Le parole del sindaco di Sant’Agnello spese per ringraziare il sindaco di Meta mi fanno chiedere: perché costruire a Sant’Agnello la caserma e non farla a Meta? Perché non destinare Palazzo Diaz ai tanti e reali bisogni di noi santanellesi? Purtroppo questo è il vero problema di questi signori…. i santanellesi dopo di tutto".