Sorrento: in villa comunale piantato l' "Albero della vita" Cerimonia in Villa Comunale per sensibilizzare la comunità sulla fibromialgia

di Vincenzo Califano

Il sindaco Massimo Coppola ha piantato l'albero di sughero insieme all'assessore De Angelis, al generale De Laurentis, al presidente del Vas Zuppello, Albanesi e De Vitisi del Cfu-Italia e Cuomo di Penisola Verde.