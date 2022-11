Sorrento "città dei premi", il "Torquato Tasso" a Toni Servillo Giovedì 3 novembre la cerimonia di premiazione all'Hotel Hilton Sorrento Palace

Giovedì 3 novembre alle ore 20 nella sala Ulisse dell'Hilton Sorrento Palace si svolge la cerimonia di consegna del Premio "Torquato Tasso" all'attore Toni Servillo nell'ambito delle iniziative promosse e patrocinate dal comune di Sorrento in collaborazione con l'Istituto di Cultura "T. Tasso" presieduto da Luciano Russo.

Sorrento, i premi, il turismo artistico-culturale

Si tratta dell'ultima, importante iniziativa in ambito culturale che fa di Sorrento la "città del premi"(si è appena conclusa la 27ma edizione del premio internazionale "Penisola Sorrentina") che investe in marketing artistico-culturale per implementare l'offerta turistica in una stagione che, come ci racconta il sindaco Massimo Coppola nella video-intervista, non ha precedenti nella storia della città.

Infatti quest'anno di è registrato uno straordinario numero di presenze di turisti provenienti da ogni parte del mondo e che non accenna a calare grazie anche al bel temnpo di un autunno mite e che fa presagire una fine d'anno esplosiva.

Si sta attuando, come evidenzia il primo cittadino, quella destagionalizzazione turistica che da sempre rappresenta un obiettivo di primaria importanza per l'economia prevalente della città e dell'area. Per il Natale si prevede il sold out e grande attesa per il nuovo progetto di illuminazione e di attrazioni fantasiose per la gioia dei bambini.