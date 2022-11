Emergenza Circum, la consigliera Di Leva: "Pronta a incatenarmi sui binari" Sale la tensione sull'emergenza ferroviaria in Penisola, la protesta di Rossella Di Leva

Si è detta pronta a incatenarsi sui binari della Circumvesuviana la consigliere Rossella Di Leva che si è fatta interprete, insieme al sindaco Massimo Coppola, del generale e crescente disagio di residenti e turisti nei confronti della gravi criticità del servizio ferroviario che per la città di Sorrento rappresenta un mezzo di comunicazione fondamentale per allegerire la pressione del traffico automobilistico che ha raggiunto, anzi superato, i limiti di sostenibilità e tollerabilità.

Il Sindaco Coppola: "Da anni noi sindaci parliamo con la Regione...ora servono i fatti"

Nell'intervista che abbiamo realizzato con la Di Leva e con il Sindaco Coppola vengono evidenziati gli aspetti più critici della situazione all'indomani del deragliamento del treno nella stazione di Pompei e i continui problemi che si registrano e che creano enormi difficoltà e preoccupazioni a utilizzare il treno per i quotidiani spostamenti di lavoratori, studenti, turisti.

Il sindaco Coppola spiega che sono anni che "... insieme agli altri sindaci della Penisola si sta interloquendo con la Regione Campania e con l'Eav per trovare una soluzione definitiva a questa emergenza cronica sempre più allarmante. Già in mattinata ci sono stati contatti con l'Eav in riferimento all'iniziativa assunta per cui a breve ci sarà un incontro nel quale si metteranno sul tavolo tutti i problemi.

Anch'io amministro la cosa pubblica e devo fare i conti con i tempi a volte dilatati con cui si possono dare risposte, ma sulle priorità faccio tutto il possibile per arrivare a definire le questioni e dare ai cittadini le risposte che si aspettano. Stiamo facendo tanti sforzi per rilanciare la nostra città e i numeri ci danno ragione, ma non possiamo pagare pegno per responsabilità che esorbitano dalle nostre competenze ma i cui effetti ricadono su tutti noi".

Rossella Di Leva: "Pronti a incontrare il sottosegretario ai trasporti On. Ferrante"

La consigliere Di Leva aggiunge: "Una città come Sorrento non può continuare a subire una situazione del genere, il prezzo che paghiamo per tutto questo è troppo alto. Siamo pronti a incontrare il sottosegretario ai trasporti On. Tullio Ferrante (F.I.) e a intensificare le azioni di protesta se occorrerà".

Intanto l'On. Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle stamttina ha presentato un'interrogazione parlamentare urgente su quanto accaduto e sulla situazione dell'Eav portando la problematica all'attenzione del Ministero.