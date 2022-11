"Giornata antiviolenza sulle donne": gli incontri nei comuni sorrentini Dal 24 al 26 novembre iniziative pubbliche per la giornata internazionale su questa piaga sociale

Nei comuni della Penisola Sorrentina fioccano le iniziative per la ricorrenza della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e dal 24 al 26 novembre si terranno incontri e iniziative pubbliche che coinvolgeranno anche il mondo della scuola.

A Sorrento due giorni di dibattiti con le scuole medie e superiori

Il Comune di Sorrento ha organizzato una due giorni per questa ricorrenza focalizzando il dibattito sul tema "Provenire, proteggere, perseguire, promuovere riflessioni, esperienze e proposte". Coinvolte le scuole medie e superiori della città che giovedì 24 novembre, alle ore 10 al Teatro Tasso, partecipano a un incontro con il sindaco Massimo Coppola, Carla Agrillo presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento e relatori: Guido Orsi (psicologo-criminologo), Diego Sommaripa (regista), Laura Pagliaro (attrice), Giuseppe Romano (attore) con la testimonianza di Maria Teresa Selo che leggerà alcuni brani. Moderatore Carlo Alfaro.

Due gli appuntamenti in programma per venerdì 25, il primo alle ore 11 al Chiostro di San Francesco con l'inaugurazione della mostra fotografica di Giusy De Martino e alle 16.30, al Museo Correale, il dibattito moderato dalla giornalista Rai Letizia Cafiero cui partecipano il sindaco Coppola e la presidente Agrillo, Luisa Liguoro (Presidente COA Torre Annunziata), Vittoria Fiorelli (Suor Orsola Benincasa), Rossella Russo (comandante VV.UU. Sorrento), Francesco Soldatini (Presidente Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina), Ersilia Trapani (medico anestesista Asl Napoli 3 Sud) e Gennaro Izzo (assistente sociale specialista).

Un evento finalizzato ad accendere i riflettori su un tema di sempre più stringente attualità per il perpetrarsi, quasi quotidiani, di episodi di violenza che spesso sfociano in assassini efferati. La sensibilizzazione delle giovani generazioni su questo tema rappresenta la chiave di lettura più appropriata, secondo gli organizzatori, per attuare quella prevenzione che, nel caso, è innanzitutto di tipo culturale e in questo senso l'azione sinergica delle istituzioni con le famiglie è certamente preziosa.

A Sant'Agnello sabato 26 novembre l'incontro promosso dal circolo PD

Sabato 26 novembre analogo appuntamento a Sant'Agnello, presso il Centro Anziani alle 16.30, per iniziativa del PD con la partecipazione del sindaco Piergiorgio Sagristani, di Lucia Gargiulo consulente del lavoro e segretario di circolo, Loredana Raia vice presidente del consiglio regionale della Campania, Natalia Sanna presdente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Ersilia Trapani medico Asl Napoli 3 Sud, Mariella Verdoliva avvocato del Foro di Torre Annunziata.

A Meta nella sala consiliare: nasce anche lo sportello "Antiviolenza Virtuale"

A Meta, l'Amministrazione del sindaco Giuseppe Tito, celebrerà la ricorrenza con un evento in programma nella sala consiliare il 25 novembre alle ore 18 e che sarà curato dall'Associazione "Sfumature in equilibrio" che distribuirà ai partecipanti anche un volume contenente tutte le info utili per contrastare il fenomeno oltre alla presentazione dello sportello "Antiviolenza Virtuale" realizzado da Corso Italia News.