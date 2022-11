"Giornate Professionali di Cinema" a Sorrento: al via la 45esima edizione Dal 28 novembre all'1 dicembre la kermesse dell'industria cinematografica

E' iniziato il conto alla rovescia per le "Giornate Professionali di Cinema di Sorrento" 45° edizione all'insegna del “New challenges, together!”. L'evento che praticamente inaugura le festività natalizie nel capoluogo peninsulare dove fervono i preparativi di allestimento della cittadina con le luminarie e le rappresentazioni artistiche ubicate nelle diverse location cittadine. Il programma delle giornate ormai definitivo propone tematiche e appuntamenti che sono di interesse comune per la filiera. A fianco delle convention oltre 25 distributori che presenteranno contenuti durante le 4 giornate dell’evento, con anteprime e contenuti esclusivi.

In programma anche cinque incontri business

Nell'ambito della rassegna sono stati pianificati 5 incontri business che vertono su:

- le proposte dell'esercizio per una ripresa stabile orgnizzato in collaborazione con Box Office;

- comunicazione e promozione: download your customer organizzato con DeLuxe

- quale esercizio cinematografico per lo spettatori di oggi? organizzato da Anec

- il Theatrical cuore della redditività economia dell'audiovisivo: siamo ancora in tempo? organizzato da Anec e Anica.

- Innovations in data management & customer analysis organizzata da Cinetel.

Dibattiti, proiezioni e ospiti di alto profilo

Ospiti di alto profilo si alternano nel dibattito sugli argomenti proposti.

La manifestazione sarà anche all’insegna della promozione seguendo le basi gettate con i due appuntamenti annuali di AnecLAB, il laboratorio di ANEC per la formazione e informazione degli esercenti cinematografici a confronto con i protagonisti e partner dell’industria.

La partnership con TIK TOK alzerà la copertura social della manifestazione amplificando la comunicazione dei contenuti presentati durante la convention.

Non mancheranno i momenti di svago collettivo e molte altre sorprese da scoprire vivendo tutti assieme le Giornate Professionali di Cinema – New challenges, together! Molti i talent attesi sia durante le convention che per la serata di premiazione dei biglietti d’oro. Ma grande partecipazione attesa anche per le anteprime che saranno accompagnate dai loro autori.