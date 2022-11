Vincita da 100mila euro con il gratta e vinci: festa nel vesuviano La vincita con un gratta e vinci da 2 euro a Massa di Somma

Compra un gratta e vinci da due euro e vince 100mila euro. La Fortuna bacia Massa di Somma, in provincia di Napoli. E con soli due euro gratta e vince un biglietto del valore di centomila euro. È successo al Royal tabacchi presso la stazione di servizio in via Luigi Pirandello a Massa di Somma ieri mattina verso le ore 9.

Il fortunato vincitore non è residente del posto, ma si tratterebbe di un abituale frequentatore della stazione gestita tutta al femminile. L’uomo avrebbe fatto rifornimento, come da abitudine, si sarebbe fermato al Tabacchi acquistando delle cose ha chiesto un gratta e vinci. La vincita è stata raccontata anche sulla pagina social della Stazione -Tabacchi, che ha voluto condividere con i suoi clienti l’avvenimento.