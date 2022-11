Ponte dell'Immacolata a Sorrento: sarà sold out negli alberghi Rinviata l'accensione dell'albero per la tragedia che ha colpito Casamicciola

A causa della tragedia di Casamicciola sull'isola d'Ischia il sindaco Massimo Coppola ha sospeo, ieri, la cerimonia di accensione del gigantesco albero di Natale che campeggio nel cuore della Piazza Tasso, evento riservato in particolare ai bambini col tema dedicato del "Gatto con gli stivali 2". "E' un momento di riflessione su quanto accaduto e che ci ha profondamente turbato - spiega Coppola - esprimo a nome della città la vicinanza a tutti i cittadini di Casamicciola per l'accaduto e il nostro cordoglio per le vittime".

Le Giornate Professionali di Cinema con i protagonisti dei film in uscita

L'evento si svolgerà domani, lunedì 28 novembre, alle ore 16.45 dando il via alla quattro giorni della 45° edizione delle "Giornate Professionali di Cinema" in programma all'Hilton Sorrento Palace e al Teatro Tasso con la partecipazione di addetti ai lavori dell'industria cinematografica e dei protagonisti delle pellicole che sarnno proiettate in questi giorni.

Per questa domenica Sorrento, complice la bella giornata e il black friday, è statta letteralmente presa d'assalto dai visitatori e dai turisti che hanno invaso la città che ha vissuto un'anteprima di quello che si aspetta sarà il Natale 2022, il vero prima natale post-pandemia che segue al pienone della stagione turistica estiva.

Per il lungo ponte dell'Immacolata è sold out in città e in costiera dove anche gli alberghi che solitamente chiudono il 31 ottobre hanno prolungato l'apertura che durerà fino all'epifania.