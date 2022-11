Sorrento, via alla kermesse di Natale con l'accensione dell'albero in piazza Una folla straripante di adulti e bambini ha salutato l'inizio delle festività M'illumino d'inverno

In duemila hanno partecipato alla grande festa in Piazza Tasso per l'attesa accensione dell'albero di Ntale, alto 25 metri, con centinaia di bambini a fare da cornice a quella che il sindaco Massimo Coppola ha definito "il primo vero Natale post pandemia".

Accompagnatoda Mario Lorini presidente dell'Anec e dalla mascotte del Natale e delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento (in programma dal 28 novembre all'1 dicembre) il Gatto con glistivali, il primo cittadino ha scandito il conto alla rovescia per l'accesione dell'albero che campeggia davvero imponente nel centro della piazza allestita con luminarie che fanno da cornice e sono il biglietto da visita con cui Sorrento si presenta agli ospiti per le festività natalizie.

In città è già sold out per il lungo ponte dell'Immacolata che inaugura la stagione natalizia e va oltre l'epifania per chiudersi il 22 gennaio 2023 offrendo agli ospiti italiani e stranieri che trascorreranno le festività a Sorrento eventi, spettacoli e intrattenimento per tutti i gusti.

Grande l'attesa per il brindisi di fine anno in Piazza con i fuochi pirotecnici a Marina Piccola per questa 14° edizione di M'illumino d'inverno, kermesse patrocinata anche dalla Regione che è una delle grandi attrazioni turistiche internazionali della Campania.

A Villa Fiorentino la "VideoArt" scandisce il calendario dell'Avvento

Videoart delle opere di Ruben Staiano per il calendario dell’Avvento dal 1° dicembre al giorno di Natale con proiezioni quotidiane dedicate al giovane artista in ascesa di Vico Equense, che è stato anche selezionato dalla Biennale di Venezia per l’edizione 2022 con l’opera “Prato Fiorito 2”.

Il progetto allestito a Sorrento si chiama “Alabastro” e consiste nella pubblicazione di un video diverso ogni giorno alle ore 12 sui canali social della Fondazione Sorrento e su quelli di Ruben Staiano oltre alla diffusione all’interno della dimora che affaccia sul corso Italia. La singolare iniziativa è stata ideata dalla società di comunicazione Stylo Project nell’ambito di About Sorrento e si inserisce nella XIV edizione della rassegna M’Illumino d’Inverno realizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento.

