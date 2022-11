Sorrento, ecco lo "Sportello Europa": promuove sviluppo e internazionalizzazione Presentato dal sindaco Massimo Coppola e dal consigliere Paolo Pane nella sala del consiglio

Lo "Sportello Europa" è stato inaugurato dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Coppola in un incontro svoltosi presso la sala "Torquato Tasso" del Comune.

Si tratta di una struttura al servizio di cittadini, imprenditori, associazioni, giovani finalizzato a favorire la promozione dello sviluppo localite e l'internazionalizzazione del territorio. Partner istituzionale del neonato servizio è il Centro Interdipartimentale Lupt dell'Università Federico II di Napoli.

All'incontro, aperto dai saluti del sindaco Coppola e del consigliere comunale Paolo Pane, sono intervenuti Marina Albanese, direttrice del Lupt, Maria Santoro e Amanda Tedeschi, Vincenzo Vitale ceo di incubatore Sei.

L’attività che svolge lo Sportello Europa è duplice: da una parte è finalizzata ad indicare le opportunità per agevolare il processo di creazione di start up e di nuove imprese, dall'altro a creare una rete di cooperazione tra entità e realtà locali in grado di attrarre finanziamenti dell’Unione Europea, che permetteranno al Comune di ottenere un aiuto complementare a fondi propri, regionali o nazionali.

Lo Sportello Europa Sorrento è situato nei locali accanto all'Ufficio Anagrafe e sarà aperto al pubblico dal mercoledì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19.