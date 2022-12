Pomigliano d'Arco: "Comunicare il malaffare", dibattito al Liceo "Cantone" Educare alla legalità le nuove generazione evento nella Sala delle Capriate presso l'ex Distilleria

Affermare la cultura e il valore della legalità è uno dei cardini su cui si fonda la formazione delle nuove generazioni e su questo fronte la scuola gioca un ruolo fondamentale. Con questo spirito e con questo obiettivo lunedì 5 dicembre, alle ore 11, nella Sala della Capriate presso l'ex Distilleria di Pomigliano d'Arco, si svolge un incontro promosso dal Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "Salvatore Cantone" sul tema "Comunicare il Malaffare".

Una riflessione approfondita su come il mondo dei media Tv, media, fiction, social o reality narra, combatte, racconta o documenta il peggio degli esseri umani.

I lavori saranno introdotti da Giovanni Russo, dirigente scolastico, e sono previsti gli interventi di Francesco De Rosa, giornalista e scrittore, e del deputato Francesco Borrelli da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata e di recente vittima di una violenta aggressione per la sua azione di denuncia pubblica del malaffare. A condurre il dibattito ci sarà Ines Antonella Barone, docente e referente progetti per la legalità.