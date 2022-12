Sorrento, otto concerti di Natale dal 14 dicembre al primo gennaio 2023 Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti con interpreti d'eccezione

In occasione delle festività natalizie l'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Coppola ripropone la ricca rassegna musicale "Concerti di Natale" all'insegna della musica dotta, religiosa e dell'arte coreutica a cura della Società di Concerti Sorrento diretta dal maestro Paolo Scibilia nell'ambito della kermesse "M'Illumino d'Inverno".

Una serie di appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere e che si svolge il diverse location sorrentine.

Il programma dei Concerti di Natale a Sorrento

Mercoledì 14 dicembre ore 19.30: nella Chiesa di S. Francesco concerto d'organo di Mariateresa Roncone (solista) “Da Bach a Bossi”: Capolavori della letteratura organistica.

Domenica 18 dicembre ore 19.15: nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo il concerto G.F. Haendel “Il Messia” HWV 56 con l’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata & Coro Estro Armonico, direttore: Francesco D’Arcangelo, Maestro del Coro: Silvana Noschese.

Venerdì 23 dicembre ore 18.30: al Museo Correale di Terranova l’Ensemble Kinari: Gianluca Pirisi (violoncello) e Flavia Salemme (pianoforte) interpreteranno le musiche di Debussy, Schumann, Brahms.

Domenica 25 dicembre ore 17.30: nella Chiesa della SS. Annunziata il Concerto di Natale in memoria di Bianca Gambardella Acampora con la S.C.S. Sorrento Sinfonietta Internationale Chamber Orchestra che eseguirà le più belle musiche del repertorio natalizio.



Martedì 27 dicembre ore 20.00: al Teatro Tasso Concerto Gospel a cura del S.C.S. Best American Christmas Gospel Show&Special Guest con Nate Martin&Sign (Chicago – U.S.A.) che proporrà musiche gospel per il Natale.

Giovedì 29 dicembre ore 20.00 al Teatro Tasso: il S.C.S. International Christanas Ballet Show&Special Guest presenta il grande spettacolo di balletto di Natale: “Suite di Danze dal Mondo”.

Sabato 31 dicembre alle ore 11.30 al Teatro Tasso: Concerto di fine anno con i maestri della S.C.S. Sorrento Sinfonietta in esecuzioni di musiche di Strauss e repertorio classico viennese.

Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 17.00 al Teatro Tasso: il Concerto di Capodanno con la S.C.S. Sorrento Sinfonietta che propone i celebri capolavori di musica classica per salutare il Nuovo Anno.