Sanità in Costiera, Fiorentino ridurre le liste d'attesa con i nuovi macchinari La proposta del radiologo dell'ospedale "S.M. della Misericordia" di Sorrento al direttore sanitario

L'opportunità di ridurre le liste di attesa per gli esami di diagnostica per immagini potrebbe tradursi in realtà se l'ipotesi avanzata dal radiologo dottor Fernando Fiorentino al direttore sanitario dottor Giuseppe Lombardi si concretizzasse: cioè utilizzare le nuove strutture di Tac all'Ospedale di Vico Equense e l'apparecchio digitale all'Ospedale di Sorrento per soddisfare la domanda di un'utenza sempre più sacrificata per le restrizioni imposte dalla spesa sanitaria.

Una situazione che potrebbe ulteriormente aggravarsi, come ha evidenziato il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento con la diretta del venerdì, per la decisione del Governo Nazionale di ridurre di due miliardi la spesa sanitaria annuale che avrebbe conseguenze pesantissime sulla sanità publica e in particolare per quella campana.

Fiorentino: "veniamo incontro soprattutto alle esigenze di anziani e fasce più bisognose"

La proposta del dottor Fiorentino: "Parlavo con il nostro direttore sanitario, il dott. Lombardi, sulla possibilità di aprire anche agli esterni un ambulatorio di diagnostica per immagini sia a Vico Equense che a Sorrento, utilizzando la legge regionale sull'abbattimento delle liste di attesa visto che tra qualche giorno entrerà in funzione la Tac montata all'Ospedale di Vico e contempèoraneamente l'apparecchio digitale alla Radiologia di Sorrento. Mi sembra un'ottima iniziativa per il nostro territorio, nonostante la cronica carenza di medici radiologi e di tecnici. Spero che ognuno di noi farà la propria parte per assicurare finalmente un servizio cosi utile al nostro territorio, soprattutto per le persone anziane e per tutti i pazienti che hanno difficolta ad effettuare prestazioni in regime privato. Speriamo che il progetto vada in porto".

Puntare sulla medicina territoriale

Una proposta che va nella direzione di quella medicina preventiva territoriale di cui si avverte un sempre maggiore bisogno e che potrebbe trovare un'immediata applicazione dando il via libera alla proposta del dottor Fiorentino riducendo tempi di attesa e oneri per un'utenza che, considerata la situazione, è costretta a lunghe attese e a sopportare oneri consistenti per sottoporsi a controlli indispensabili e urgenti. (Nella foto il dottor Fernando Fiorentino)