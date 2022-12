Cinque influencer accolti dal sindaco per raccontare Sorrento a Natale Nuova iniziativa di promozione turistica della città affidata a cinque esperti di contenuti social

Non perde occasione il sindaco Massimo Coppola per promuovere l'immagine della città a livello internazionale convinto com'è che trattasi di un'attività da svolgersi in modo puntuale e costante avvalendosi di tutte le energie e le fantasie disponibili sul mercato. E' la volta quindi degli influencer la cui attività comunicativa è sempre più attenzionata rispetto ai tradizionali canali di promozione per la capacità che essi hanno di parlare a un pubblico selezionato, oltre che numericamente consistente e sensibile alle considerazioni dei propri pupilli.

In questa ottica il primo cittadino ha accolto in Municipio cinque creatori di contenuti digitali di varie nazionalità che sono impegnati in questi giorni in un viaggio alla scoperta delle bellezze della città, dei luoghi più rappresentative e delle tradizioni legate alle festività natalizie. L'obiettivo è quello di raccontare, con post e storie, l'incanto della Sorrento invernale ai milioni di follower degli influencer coinvolti: Giuseppe Zito (Italia), Skye O’Neill (Regno Unito), Mendy Waits (Usa), Joanna Lemanska (Francia) e Joerg Nicht (Germania).

"Si tratta di una nuova azione di marketing, programmata nell'ambito di un più ampio progetto di destagionalizzazione del nostro territorio - spiega il sindaco Coppola - Attraverso questa iniziativa, puntiamo a coinvolgere un pubblico giovane, che ama vivere località come la nostra anche lontano dalla stagione estiva. Insomma Sorrento aspetta te, che è il claim scelto per la nostra campagna di promozione, tutto l'anno”.