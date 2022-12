Sorrento, la magia del presepe vivente nel giardino della Cattedrale Si può visitare il 25, 28 e 30 dicembre e l'1, 6, 7 e 8 gennaio 2023 dalle ore 18 alle 20.30

Un presepe vivente, nel cuore di Sorrento, come simbolo del vero spirito del Natale è quello realizzato dall'associazione di promozione sociale Officina Solidale, in collaborazione con la comunità parrocchiale della Cattedrale di Sorrento.

"'O Presepio" è stato allestito nei giardini attigui al Palazzo Episcopale, grazie all'opera delle "formiche", come si fanno chiamare i componenti dell'associazione, per simboleggiare l’operosità del loro impegno di volontari e quel senso di unione che fa la forza.

Un lavoro durato mesi, la cui unicità sta nella scelta di calarlo nella tipica ambientazione della tradizione locale, con strutture e personaggi del presepe napoletano del Settecento e la partecipazione di oltre 130 figuranti. L'ingresso è in via Santa Maria della Pietà, con apertura nei giorni 25, 28 e 30 dicembre e 1, 6, 7 e 8 gennaio dalle ore 18 alle 20.30.

Informazioni al numero 3465317840 oppure alla mail officinasolidalesorrento@gmail.com