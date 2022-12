Brindisi augurale dei volontari della Polizia di Stato alla città di Sorrento Presenti alla cerimonia l'assessore Eduardo Fiorentino e il consigliere Vincenzo Sorrentino

Salvatore Fattore è il Presidente dell'Associazione dei Volontari della Polizia di Stato che insieme ai soci ha organizzato un momento augurale cui hanno partecipato l'Assessore alla Protezione Civile Eduardo Fiorentino, il consigliere Vincenzo Sorrentino che è stato un animatore della nascita del sodalizio che svolge una significativa azione di supporto alla PS e alla Città in sinergia col nucleo comunale della Protezione Civile.

L'impegno dell'Associazione già in diverse circostanze si è rivelato utile alle istituzioni locali anche perchè il gruppo vanta esperienza che, unita alla disponibiltà e alla buona volontà, rappresentano le giuste garanzie per lo svolgimento di attività sia in momenti emergenziali, sia in situazioni di criticità legate a specifici eventi.

L'obiettivo, come ha chiarito il Presidente, è quello di aumentare il numero dei volontari nel corso del 2023 così da poter intensificare l'impegno civico nella Città di Sorrento e nel resto della Penisola Sorrentina.

Il consigliere Sorrentino ha espresso apprezzamento per l'impegno "con cui il gruppo sta lavorando al servizio della città e come Amministrazione siamo consapevoli dell'importanza che l'Associazione e il volontariato in generale svolgono al servizio della comunità".