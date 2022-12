Sorrento, attivati 4 "stalli rosa" per donne in gravidanza e neo-genitori Il comune istituisce le aree riservate per la sosta temporanea

Sono quattro gli stalli di sosta gratuita riservati a donne in stato di gravidanza e a genitori con bambini di età non superiore a due anni. Le aree sono usufruibili esclusivamente da vetture munite di un "contrassegno temporaneo rosa" rilasciato dal comando di Polizia Municipale ai residenti in possesso dei requisiti.

Gli stalli sono ubicati in piazza Sant'Antonino, nei pressi della casa comunale, in corso Italia, di fronte all'Ufficio Postale, in via degli Aranci, nei pressi dell’istituto comprensivo “Torquato Tasso”, e in via Parsano, all'altezza del civico 15.

Un provvedimento che la comandante della P.M. colonnello Rosa Russo ha fortemente voluto per testimoniare l'attenzione della municipalità alla genitorialità e che aggiunge il colore rosa alla segnaletica stradale sorrentina.