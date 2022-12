Comuni sostenibili, a Sorrento la "mangiaplastica" al parcheggio Achille Lauro Installato nell'area di sosta pubblica ll primo eco-compattatore

Ancora un passo avanti sulla strada di una città sostenibile grazie all'ultima iniziativa congiunta del Comune di Sorrento con la società Penisolaverde: è stato installato nel parcheggio comunale "Achille Lauro" la macchina "mangiaplastica" cioè un eco-compattatore.

“Si tratta di un progetto sperimentale per l'installazione, in collaborazione con il consorzio Coripet, di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie Pet, ridurne il volume e, in definitiva, favorire il loro riciclo - spiega Luigi Di Prisco presidente del consiglio comunale - In questo modo incentiveremo ulteriormente la raccolta differenziata, contribuendo a contenere la produzione di rifiuti in plastica”.

Basta scaricare l'App "Coripet" e registrarsi per partecipare all'iniziativa

Per partecipare all'iniziativa è necessario scaricare l’applicazione "Coripet" sul proprio smartphone e completare la registrazione. Recarsi poi presso l’eco-compattatore e farsi riconoscere tramite il codice a barre dell’applicazione: si aprirà uno sportello dove inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote, non schiacciate, con l’etichetta intatta e recare il simbolo PET.

Per ogni bottiglia si ottiene un ecopunto. Ogni 200 ecopunti sarà possibile recarsi presso lo Sportello Ambiente, situato nei pressi della macchina, dove si riceverà un buono del valore di € 3,00 da spendere - per una spesa di almeno € 30,00 - presso le attività commerciali aderenti. Ad oggi: il Supermercato Pollio, in via degli Aranci 157/b, il Supermercato Netto, in Via Santa Lucia 15, il Supermercato Dodeca, in Corso Italia 221 e la Lavanderia La Perla, in Via San Nicola 6/8.

Obiettivo del “programma mangiaplastica”, promosso dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, è quello di centrare l’obiettivo fissato dalla normativa, per raccogliere almeno il 77% delle bottiglie Pet messe sul mercato entro il 2025, e il 90% entro il 2030.