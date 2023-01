Piano di Sorrento, accordo Comune-Concessionari per la gestione del Mercato Sottoscritta l'intesa che privatizza la struttura affidata agli operatori agricolo-alimentari

Novità nella gestione del Mercato Ortofrutticolo di Piazza della Repubblica che col nuovo anno passerà in gestione dal Comune ai concessionari che in esso svolgono la commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari all'ingrosso. Il Comune ha infatti approvato uno schema d'accordo con i concessionari che subentrano all'ente nella conduzione della struttura anche per il venir meno della disponibilità di personale da adibire al servizio.

Privatizzazione della struttura, al comune venti giornate l'anno per eventi

Nell'accordo è stata contemplata la facoltà del Comune di disporre di venti giornate l'anno per lo svolgimento di attività istituzionali e nello stesso tempo i concessionari potranno far utilizzare la struttura, previa autorizzazione del Comune, anche a terzi per iniziative ed eventi.

Si tratta di una vera e propria svolta per il Mercato Ortofrutticolo tra i più antichi dell'area napoletana e che ha attraversato momenti di crisi che ne facevano temere la chiusura.

La tenacia degli operatori commerciali e l'interesse del Comune a conservare questa presenza ha aperto nuove prospettive al Mercato che ha conosciuto, soprattutto negli ultimi anni, un'espansione delle proprie attività anche per la nascita di centinaia di imprese nel settore dell'ospitalità extralberghiera.

Considerazioni che hanno convinto il Comune a cedere la gestione ai concessionari, fermo restando che in qualsiasi momento l'Ente potrà revocare l'autorizzazione se si dovesse addivenire alla decisione di realizzare la nuova struttura nell'area di cui si discute dagli anni novanta senza però giungere, fino a ogggi, ad un accordo sul progetto da realizzarsi. Attualmente un consorzio edilizio ha presentato al Comune un proiect financing che riapre il discorso sul futuro del mercato e di tutta l'area prospiciente.

Il Mercato Ortofrutticolo è anche la location di uno dei "Mercati della Terra" di Slow Food che si svolgono in Campania. L'appuntamento con quello di Piano di Sorrento è per la seconda domenica mattina di ogni mese.