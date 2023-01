Massa Lubrense, il premio del comune alla giovane atleta Giorgia Sessa Il riconoscimento consegnato dall'assessore allo sport Michele Giustiniani

In occasione del convegno “Sport stile di vita” organizzato dalla ASD C.A.G. Penisola Sorrentina in collaborazione con il Comune di Meta, l’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli è stata consegnata una targa di riconoscimento del Comune di Massa Lubrense alla giovane ginnasta massese Giorgia Sessa.

Questo il testo dell’attestato che il sindaco Lorenzo Balducelli ha voluto tributare all’atleta di 10 anni:

“A Giorgia Sessa che insieme alle compagne di squadra della C.A.G. Penisola Sorrentina ha vinto la medaglia d'oro a squadre del campionato nazionale Gold di ginnastica artistica e si è piazzata sesta assoluta nel singolo classe 2013, con ammirazione, i complimenti dell'Amministrazione Comunale e di tutta Massa Lubrense”.

A consegnare il riconoscimento al convegno di Meta l’assessore allo sport Michele Giustiniani e la consigliera delegata alle politiche sociali e giovanili Mina Minieri che hanno dichiarato: “E’ il giusto riconoscimento per il duro lavoro che Giorgia, questa giovanissima nostra concittadina, sta quotidianamente facendo per una passione sana come lo sport. Un riconoscimento per i sacrifici e la dedizione di Giorgia ma anche al papà Mariano Sessa ed alla mamma Ruggiero Francesca per il supporto e l’impegno che tutta la famiglia sta mettendo in questo faticoso cammino”.