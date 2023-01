Sant'Agnello, Lotito denuncia: "La spiaggia di Santa Caterina sarà devastata" L'esponente del Movimento 5 Stelle contro l'intervento di ampliamento dell'area portuale

Non ci sta Rosario Lotito, esponente del Movimento 5 Stelle, alle dichiarazioni del sindaco Piergiorgio Sagristani e di alcuni esponenti della sua Giunta sulle prospettive legate all'amplimento dellla scogliera dell'area portuale alla Marina di Cassano sulla spiaggia di Santa Caterina.

Lotito: "Ma quanti cittadini sono possessori di barche e avranno gli sconti promessi?"

"Secondo le dichiarazioni del sindaco e di alcuni componenti della sua giunta la scogliera, che raggiungerà una lunghezza di oltre 370 metri, amplierà notevolmente il porto turistico in modo da consentire un notevole aumento dei posti barca. A detta del sindaco sarà un opera di grande importanza che porterà benessere ai cittadini e per indorare la pillola spara la sua bella annunciazione affermando che ci saranno sconti per i residenti di Sant’Agnello.

Sinceramente non so quanti siano i possessori di barche a Sant’ Agnello ma non credo che questo possa giustificare l’ampliamento della scogliera che sicuramente porterà benefici economici ai soliti noti, ma che sicuramente devasterà l’eco sistema di un’area marina già fortemente deturpata dalla precedente prima tranche dei lavori che portò ad un cambio di flusso delle correnti con intorbidimento di quell’area e alla morte di una vasta colonia di poseidonie.

Ma d’altronde non c’è da meravigliarsi più di tanto visto tutto quello che questi signori hanno fatto al nostro territorio distruggendo i vaste aree di verde a favore di colate di cemento ed opere obsolete niente affatto ecosostenibili (vedi la costruzione della nuova scuola media).

"La balneazione è vietata nei porti: così si distrugge l'unica spiaggia libera"

Detto questo un dubbio mi assale: ma il codice della navigazione non vieta la balneazione nei porti? Faccio una rapida ricerca e scopro che: aa balneazione è vietata.

Nei porti: nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali; fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri.

Ma allora com’è possibile che la ci sia una spiaggia tra l’altro l’unica libera del nostro comune?

Ma a questa classe politica poco interessa dove i Santanellesi fanno il bagno, se l’acqua è pulita o sporca e ancor meno interessa preservare la natura e difendere il territorio da chi vuole distruggere quel poco che ancora resta inalterato.

Oramai siamo alla fine di questa consiliatura e saremo a breve chiamati a eleggere chi governerà per ulteriori 5 anni il nostro amato paese. Mi corre l’obbligo di far notare che se verrà votato chi riceverà l’investitura a candidarsi a guidare il comune di Sant’Agnello il prescelto non farà altro che continuare a seguire le orme di chi ha sistematicamente cementato la nostra Sant’Agnello distruggendo spiagge, mare e terra".