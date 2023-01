Sorrento, tornano gli "Stati generali del turismo" con Santanché e De Luca Martedì 24 gennaio nella sala consiliare il secondo appuntamento sul rilancio turistico della città

Ritornano gli "Stati Generali del Turismo" nella città del Tasso, una seconda edizione in programma Martedì 24 gennaio con inizio alle ore 15 nella sala consiliare dove sono previsti gli interventi di Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, di Vincenzo De Luca presidente della Giunta Regionale della Campania e di Sandro Pappalardo consigliere del CdA di Enit.

Il Sindaco Coppola ha l'occasione di porre i problemi più scottanti all'attenzione del Ministro e del Presidente della Regione

Per il sindaco Massimo Coppola che ha fortemente voluto all'indomani della stagione covid-19 promuovere questo tipo di iniziativa per progettare il rilancio turistico di Sorrento a livello internazionale, l'edizione 2023 dell'evento rappresenta l'occasione per fare un bilancio dell'annata appena conclusasi, per confrontarsi con il Governo e con la Regione sulle prospettive del settore trainante dell'economia peninsulare, ma non solo, e per programmare le iniziative che si intendono realizzare per consolidare il successo ottenuto e proiettare ancora di più sugli scenari internazionali una Sorrento ospitale e accattivante in grado di soddisfare le attese di turisti sempre più esigenti ma anche attenti alle politiche di sostenibilità ambientale che oggi rappresentano un valore aggiunto per l'offerta turistica del territorio.

Sorrento e la Penisola concorrono in modo detemrinante al PIL campano

Un'occasione preziosa, considerata soprattutto la presenza del Presidente De Luca, per porre le più scottanti questioni al centro del dibattito sui temi della moblità, della sicurezza, della qualità della vita in tutto il comprensorio sorrentino che, in considerazione del PIL prodotto, rappresenta un'area decisiva per la tenuta economica, la produttività e il lavoro nella Regione. Insomma un incontro che deve riuscire a centrare gli obiettivi che ispirano il nuovo corso amministrativo di Sorrento e dell'intera Penisola Sorrentina.

La diretta streaming dell’evento verrà trasmessa sulle pagine Facebook del Comune di Sorrento https://www.facebook.com/comunesorrento e del sindaco Massimo Coppola https://www.facebook.com/massimocoppolasorrento