A Sorrento gli "Stati Generali del Turismo" con Santanché e De Luca L'incontro è in programma nella sala consiliare di Sorrento martedì 24 gennaio alle ore 15

Martedi 24 gennaio, con inizio alle ore 15, nella sala del consiglio comunale si svolge la seconda edizione degli "Stati Generali del Turismo" promossi e organizzati dall'Ammnistrazione Comunale del sindaco Massimo Coppola. Ospiti dell'incontro Daniela Santanché, Ministro del Turismo, Vincenzo De Luca, Presidente della Giunta Regionale della Campania, Sandro Pappalardo consiglòiere del CdA Enit con il giornalista Gianluigi Nuzzi che modererà il dibattito.

I grandi numeri della stagione turistica 2022, un successo dopo i due anni di crisi per la pandemia

Un appuntamento che giunge al termine della stagione turistica 2022 che per Sorrento è stata all'insegna di una vera e propria rinascita con numeri da capogiro per le presenze che si sono registrate dalla primavera fino al lungo week end dell'Epifania 2022 che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture alberghiere che hanno prolungato la stagione oltre la tradizionale data di chiusura del 31 ottobre.

Pienone anche nelle strutture extralberghiere che ormai rappresentano una realtà addirittura sottovalutata rispetto ai dati ufficiali, non solo a Sorrento, ma in tutta la Penisola Sorrentina che è uscita dalla stagione delle restrizioni covid-19 con un'annata straordinaria su cui è stato determinante il lavoro svolto dal sindaco Coppola che si è posto come principale obiettivo del suo mandato, iniziato proprio nel settembre 2020 in piena pandemia, quello di riposizionare strategicamente sul piano internazionale la città di Sorrento attraverso una serie di iniziative e di manifestazioni che, a conti fatti, hanno ottenuto il risultato sperato.

Programmazione a tutti i livelli istituzionali e risposte concrete ai problemi dell'area

La seconda edizione degli "Stati Generali del Turismo" rappresenta negli intenti del primo cittadino l'occasione per fare ulteriormente sistema tra il livello locale, regionale e nazionale in vista della nuova stagione turistica che avrà inizio alla vigilia delle festività pasquali, soprattutto per trovare risposte soddisfacenti alle più scottanti problematiche dell'area, in primis quella legata alla mobilità che necessità di riscontri solleciti ed esaustivi come è stato evidenziato nel recente incontro svoltosi in Prefettura a Napoli con l'istituzione del "tavolo sull'accessibilità" di cui è partecipe anche il mondo imprenditoriale turistico dell'area oltre ai sindaci dei sei comuni.